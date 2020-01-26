Фийон Майе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке, Елисеев — 11-й

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе стал победителем масс-старта на 15 км на шестом этапе Кубка мира, который проходит в Поклюке (Словения). Он допустил один промах на четырёх огневых рубежах.

Вторым финишировал немец Бенедикт Долль, также зашедший на один штрафной круг. Бронзовым призёром с двумя промахами стал норвежец Йоханнес Бё.

Лучший из россиян — Матвей Елисеев — точно отработал на огневых рубежах, но финишировал лишь 11-м.



Сборная России повторила свой антирекорд — 25 гонок без медалей.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Поклюка, Германия

Мужчины. Масс-старт. 15 км

1. Кентен Фийон Майе (Франция) – 26.21,5 (1 промах).

2. Бенедикт Долль (Германия) – +10,0 (1).

3. Йоханнес Бё (Норвегия) – +10,3 (2)…

5. Мартен Фуркад (Франция) — +10,8 (1)...

11. Матвей Елисеев (Россия) — +1.14,4 (0)...

19. Кирилл Стрельцов (Россия) — +1.44,2 (1)

20. Александр Логинов (Россия) — +1.49,9 (4).