Васнецова: хочется лечь — и будь что будет

Российская биатлонистка Валерия Васнецова поделилась впечатлениями от выступления в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Ижевске. Эти соревнования являются отборочными на чемпионат Европы в Отепя. Васнецова заняла второе место. В первом спринте она одержала победу.



«Было намного тяжелее, чем в прошлой гонке. Может, потому, что было холоднее. Если честно, то всё тело как будто скованное. Я уповала только на стрельбу. Слава богу, она у меня получилась. Что буду делать? Спать. Хочется просто лечь. Эти два дня меня просто вымотали. Просто хочется лечь — и будь что будет. Пусть решают тренеры.



Сейчас, наверное, какое-то решение вынесут. Если возьмут, то надо ехать на сборы. Если никуда не попаду, то, наверное, поеду домой на пару дней.

За второй спринт, наверное, поставлю себе четвёрку. Потому что, повторюсь, самочувствие ходом было тяжелее. Мне сказали, что проигрываю четыре секунды. Я изо всех сил толкалась на каждом участке трассы. Старалась. Но уже настолько не могла, что просто на зубах выкарабкивалась и в итоге ничего не отыграла", — цитирует Васнецову сайт «Матч ТВ».

Победу во втором спринте одержала Наталья Гербулова.