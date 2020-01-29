Ростовцев рассказал, в каких гонках россияне могут завоевать медали чемпионата мира

Трёхкратный чемпион мира по биатлону, серебряный призёр Олимпийских игр Павел Ростовцев оценил шансы россиян на медали на чемпионате мира, который стартует в Антерсельве 13 февраля.
«Я думаю, что у нашей команды есть шансы на завоевание медалей на чемпионате мира. В личных гонках всегда очень тяжело добиться успеха, и сегодня проще не стало. А во всех четырёх эстафетных гонках, и в миксте, и в сингл-миксте, и в традиционных эстафетах всегда есть шансы побороться за медали — при хорошей реализации прежде всего стрелковой подготовки. В том числе и за золотые.
В индивидуальных гонках больше шансов у мужчин. Ведь средний уровень, который сегодня демонстрируют и Саша Логинов, и Матвей Елисеев, повыше, чем у девчонок. Но сюрпризы всегда возможны, особенно в горах. Мы знаем Антерсельву как прекрасное место, но там могут быть сюрпризы, в том числе и погодные. Снегопад пошёл, или пошёл на час раньше, чем ожидалось, или на полчаса позднее. Это всё может очень сильно отразиться в гонках с раздельным стартом. Пожелаем нашим спортсменам и Союзу биатлонистов России удачи, чтобы пик сезона в результатах пришёл именно на чемпионат мира», — цитирует Ростовцева РИА «Новости».
Чемпионат мира завершится 23 февраля.
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