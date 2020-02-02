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Россия и Норвегия поделили 1-е место в командном зачёте юниорского ЧМ по биатлону

Россия и Норвегия поделили 1-е место в командном зачёте юниорского ЧМ по биатлону
Биатлон / Прочие турниры 0

Сборные России и Норвегии поделили 1-е место в общекомандном медальном зачёте юниорского чемпионата мира по биатлону, который завершился в Ленцерхайде (Швейцария). Обе команды завоевали по 9 медалей — пять золотых, три серебряные и одну бронзовую.

Третьими в командном зачёте стали биатлонисты из Германии, в активе которых четыре медали (2, 1, 1).

Две золотые медали в составе сборной России завоевала Анастасия Шевченко, выигравшая спринт и гонку преследования. Анастасия Халиуллина одержала победу в индивидуальной гонке. Алексей Ковалёв первенствовал в спринте. Юниоры Кирилл Бажин, Даниил Серохвостов, Вадим Истамгулов и Саид Халили первенствовали в эстафете 4х7,5 км.

Биатлонистка Шевченко завоевала второе золото на ЧМ среди юниоров, выиграв пасьют
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