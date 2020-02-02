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Биатлонистка Шевченко завоевала второе золото на ЧМ среди юниоров, выиграв пасьют

Биатлонистка Шевченко завоевала второе золото на ЧМ среди юниоров, выиграв пасьют
Биатлон / Прочие турниры 0

Юниорский чемпионат мира по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария) завершила женская гонка преследования. Пьедестал полностью повторил тройку призёров спринта. Победный дубль оформила россиянка Анастасия Шевченко, безупречно отстрелявшая на четырёх огневых рубежах. Шевченко финишировала с российским флагом в руках.

Второе место заняла зашедшая на один штрафной круг норвежка Аасне Скреде. Третье время, несмотря на два промаха, показала болгарка Милена Тодорова.

Шевченко принесла сборной России пятое золото на чемпионате мира.

Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Ленцерхайде, Швейцария
Юниорки. Гонка преследования, 10 км

1. Анастасия Шевченко (Россия) – 30.45,7 (0 штрафных кругов).
2. Аасне Скреде (Норвегия) – отставание 15,0 (1).
3. Милена Тодорова (Болгария) — +48,4 (2)…
10. Анастасия Халиуллина (Россия) — +2.19,5 (3)…
45. Алина Кудисова (Россия) — +6.17,9 (7).

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