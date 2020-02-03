Член правления СБР Алексашин: кто такой Истомин? Откуда он взялся?

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Дмитрий Алексашин рассказал о причинах кризиса в российском биатлоне, а также раскритиковал тренеров национальной сборной.

На последнем этапе Кубка мира российские биатлонисты установили антирекорд — 26 гонок без медалей подряд. Сейчас спортсмены готовятся к чемпионату мира, который будет проходить в Антхольце (Италия) с 13 по 23 февраля.

«Я, честно говоря, многих тренеров не знаю. Я в биатлоне 50 лет и многих не знаю. Кто такой Истомин, откуда он взялся, какую гонку выиграл, кого подготовил? И так далее.

Но есть главный тренер — Анатолий Николаевич Хованцев. Он подбирает себе контингент. Я знаю, что во время соревнований его отстранил наш бывший президент СБР Михаил Прохоров. Но наступили на те же грабли — опять взяли.

Я ничего не хочу сказать против Анатолия Николаевича, но, по-видимому, он набрал такой коллектив. Они сейчас в Риднау готовятся. Высота там, конечно. Я слышал такое, что они хотят сначала сделать какую-то объёмную работу, потом скоростную. Но моё мнение, что для подготовки к чемпионату мира это неправильно», — приводит слова Алексашина «Правда.Ру».