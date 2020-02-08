Воронина выиграла суперспринт на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке

Биатлонистка Тамара Воронина, выступающая за команду Свердловской области, стала победительницей суперспринта на 5 км на восьмом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Она точно отработала на двух огневых рубежах и пробежала дистанцию за 19 минут 13,2 секунды.
Второй финишировала Ольга Мощенкова, представляющая Тюменскую область. На третью ступень пьедестала почёта по итогам суперспринта поднялась Анастасия Егорова (Мурманская область).
Этап завершится 9 февраля марафонской гонкой на 30 км.
Биатлон. Кубок России. Восьмой этап. Кирово-Чепецк
Женщины. Суперспринт 5 км
1. Тамара Воронина (Свердловская область) — 19.13,2 (0+0)
2. Ольга Мощенкова (Тюменская область) — +23,8 (0+0)
3. Анастасия Егорова (Мурманская область) — +24,4 (0+0)…
8. Ирина Казакевич (Свердловская область) — +55,4 (2+1)
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