Воронина выиграла суперспринт на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке

Биатлонистка Тамара Воронина, выступающая за команду Свердловской области, стала победительницей суперспринта на 5 км на восьмом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Она точно отработала на двух огневых рубежах и пробежала дистанцию за 19 минут 13,2 секунды.



Второй финишировала Ольга Мощенкова, представляющая Тюменскую область. На третью ступень пьедестала почёта по итогам суперспринта поднялась Анастасия Егорова (Мурманская область).



Этап завершится 9 февраля марафонской гонкой на 30 км.



Биатлон. Кубок России. Восьмой этап. Кирово-Чепецк

Женщины. Суперспринт 5 км



1. Тамара Воронина (Свердловская область) — 19.13,2 (0+0)

2. Ольга Мощенкова (Тюменская область) — +23,8 (0+0)

3. Анастасия Егорова (Мурманская область) — +24,4 (0+0)…

8. Ирина Казакевич (Свердловская область) — +55,4 (2+1)