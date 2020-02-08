Чепиков: победа Кайшевой в спринте? На Кубке IBU не такая высокая конкуренция
Двукратный олимпийский чемпион вице-президент Союза биатлонистов России по спорту Сергей Чепиков прокомментировал победу российской биатлонистки Ульяны Кайшевой в спринте на шестом этапе Кубка IBU в Мартелло (Италия).
«Конечно, это хороший результат, но мы должны понимать, что все спортсмены готовятся к чемпионату мира. На Кубке IBU не такая высокая конкуренция. Хорошо, что россиянки заняли такие высокие места, но наша задача — результат ещё и на этапах Кубка мира, и на чемпионате мира.
Может ли Кайшева усилить состав национальной команды на чемпионате мира? Решение будет принято по окончании этапа», — цитирует Чепикова РИА «Новости».
Напомним, чемпионат мира по биатлону состоится с 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия).
Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Мартелло, Сливко — третья
Читайте также
- 8 февраля 2020
-
16:59
-
15:48
-
15:16
-
14:38
-
09:54
-
09:27
- 7 февраля 2020
-
20:38
-
18:09
-
14:25
-
14:12
-
12:15
-
11:05
-
08:44
-
00:03
- 6 февраля 2020
-
23:12
-
22:22
-
19:16
-
18:01
-
17:42
-
17:23
-
15:08
-
14:37
-
14:35
-
10:50
-
00:38
- 5 февраля 2020
-
21:00
-
20:22
-
16:12
-
14:50
-
14:35
- 4 февраля 2020
-
22:25
-
21:20
-
20:22
-
15:00
-
11:55
Партнерский контент