Чепиков: победа Кайшевой в спринте? На Кубке IBU не такая высокая конкуренция

Двукратный олимпийский чемпион вице-президент Союза биатлонистов России по спорту Сергей Чепиков прокомментировал победу российской биатлонистки Ульяны Кайшевой в спринте на шестом этапе Кубка IBU в Мартелло (Италия).

«Конечно, это хороший результат, но мы должны понимать, что все спортсмены готовятся к чемпионату мира. На Кубке IBU не такая высокая конкуренция. Хорошо, что россиянки заняли такие высокие места, но наша задача — результат ещё и на этапах Кубка мира, и на чемпионате мира.

Может ли Кайшева усилить состав национальной команды на чемпионате мира? Решение будет принято по окончании этапа», — цитирует Чепикова РИА «Новости».

Напомним, чемпионат мира по биатлону состоится с 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия).