Драчёв: если честно, даже не смотрю на этот чемпионат мира

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв признался, что у него нет особых ожиданий от чемпионата мира, который стартует в Антхольце 13 февраля.

«Если честно, я даже не смотрю на этот чемпионат мира. Я смотрю сейчас на следующий летний подготовительный период и провожу анализ с учётом подготовки к двум следующим сезонам. Потому что нам надо много чего изменить, нам надо много в чём догнать лидеров. Хотя бы в отношении материально-технической базы команды. Это и сервис, и оружие, и методики, и медицина. Мы должны собраться и привести базу в то состояние, чтобы дать конкуренцию двум лидирующим странам. Это ведь касается и женского биатлона, там лидируют те же норвежки и те же француженки.

Я считаю, что какие-то компоненты изменим в течение трёх-пяти месяцев. Патроны, оружие, сервис лыж. Это можно изменить быстро. Знаем, какие изменения требуются в методике улучшения функционального состояния, это у нас наработано. Но сказать, что мы только из-за этого потеряли результат, нельзя. Биатлон – это сложный комплекс мероприятий.

Помните, наверное, шумиху вокруг штайншлифт-машины. Но, купив машину, нельзя ожидать, что лыжи сразу быстро поедут. Это длительный технический процесс, который многие команды проходили несколько лет. Это поиск специалиста, самой машины, это правильность выбора под каждого спортсмена. И это лишь один из пунктов", — цитирует Драчёва РИА «Новости».

Глава СБР также оценил возможность смены тренерской штаба сборной.

«Можно менять хоть кого. Вопрос не в замене, а в анализе и в тех решениях, которые мы должны будем принять, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. Изменить её можно кардинально – взять и поменять тренера. А потом ждать, когда следующий тренер даст результат. Будет то же самое, всё вернётся в начало. Результата не будет, пока мы не поменяем все компоненты работы и не улучшим их качественно, причём как можно скорее», — сказал Драчёв.