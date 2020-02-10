Драчёв: не сказал бы, что результаты сборной России неубедительные

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил выступление сборной России в нынешнем сезоне.



«Я бы не сказал, что у нашей взрослой команды неубедительные результаты. Мы смотрели и анализировали результаты нашей команды, анализировали большой скачок в биатлоне норвежцев и французов.



Много нареканий было в сервисе лыж. Сейчас мы подготовили 25 пар лыж, которые уже обкатывают для чемпионата мира. Уже есть положительные моменты, лыжи работают, идёт прибавка. Мы увеличили команду сервиса до шести человек, также отправили людей из команды Кубка IBU для чемпионата мира.



На данный момент даже хорошо, что все эти проблемы в технической части произошли сейчас, есть время, чтобы выйти на хороший уровень на Олимпийских играх», — передаёт слова Драчёва корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

Чемпионат мира по биатлону стартует в Антхольце 13 февраля.