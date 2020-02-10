Драчёв назвал состав сборной России по биатлону на чемпионат мира в Антхольце

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв огласил состав сборной России на чемпионат мира, который пройдёт в Антхольце с 13 по 23 февраля.

«Состав на чемпионат мира известен. Мы его не изменяли. Логинов, Елисеев, Гараничев — они будут участвовать в большей программе. У нас есть Латыпов, Поршнев. Рассматриваем привлечение Халили для эстафеты.



У женщин: Миронова, Куклина, Юрлова-Перхт, Резцова, Старых. Будем привлекать также с Кубка IBU, также утвердили Глазырину, рассматриваем ещё Кайшеву», — передаёт слова Драчёва корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

Глава СБР также оценил выступление россиян на юниорском чемпионате мира.

«В биатлоне много нюансов, которые могут повлиять на результат. Сейчас мы видим, как наши юноши и девушки пробежали на чемпионате мира среди юниоров. Многое удалось сделать. Мы благодарны тренерам, спортсменам, регионам. Три золотые и три серебряные медали поразили всех. Такого прорыва наших детей никто не ожидал. Надеемся, что они перерастут в будущих олимпийских чемпионов. Мы удовлетворены работой юношеской и юниорской команд», — сказал Драчёв.