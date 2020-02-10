Драчёв — о восстановлении статуса СБР: мы уже должны около € 1 млн, это наводит на мысль

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о ходе работы по восстановлению статуса СБР в Международном союзе биатлонистов.

«Мы провели работу в хорошей обстановке с комиссией IBU, но по результатам этих встреч у меня остаётся много вопросов. Комиссия была создана сразу после конгресса в 2018 году. Мы с ноября 2018 года совещаемся, проводим разные обсуждения критериев, которые необходимо выполнить СБР для полного восстановления в правах. Но в настоящий момент той конструктивной работы я не вижу, вижу только ухудшения.

С каждым приездом этой комиссии увеличиваются наши долги. В октябре долги были в размере € 150 тысяч, но, заплатив € 240 тысяч, мы на сегодняшний момент должны ещё € 356 тысяч. Эта сумма постоянно увеличивается, непонятно, по каким моментам.

Я очень хотел бы задать вопросы руководству Международного союза биатлонистов. Комиссия — информатор, той программы, которая ведёт IBU. В районе € 1 млн мы уже должны, это наводит на мысль. Мы должны оплачивать, только непонятно, что. Будем встречаться и разговаривать на чемпионате мира. Без конца и края это не может продолжаться», — передаёт слова Драчёва корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.