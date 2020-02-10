Аликин — о составе сборной России: всё, что более-менее двигается и стреляет, собрали

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал состав национальной команды на чемпионат мира – 2020, который стартует в Антхольце 13 февраля.

«Видимо, лучше нет. Это было тренерское решение, проводили сборы, кто прошёл отбор, тех и взяли в команду. А кто сейчас на кубке IBU, это не высшая лига даже, какая-то группа бегает, у кого денег на поездку хватает, приезжают и зарабатывают. Всё, что есть, которое более-менее двигается и стреляет, их и собрали на чемпионат мира.

Из юношеской сборной хотят включить Халили, над этим работают, но на какую дистанцию его ставить. Всё-таки юношеский чемпионат — это юношеский. А тут бегают взрослые, такие прожжённые люди, что мало не покажется. Если только на будущее взять, как участника чемпионата мира, но стартовать он вряд ли будет. Если всё будет совсем плохо, то куда-нибудь в конце эстафеты поставить можно. А так — лидеры обозначены, тем более стартуют на чемпионате мира по 4 человека. Думаю, представители юношеской сборной ещё не готовы представлять страну на взрослых соревнованиях. Если только из участников эстафеты кто-то заболеет или устанет, явно будет «проваливаться» ногами, тогда можно рискнуть и поставить их на эстафету. А на первых этапах уже всё расписано, у мужиков тем более. Есть лидеры — Логинов, Елисеев, Гараничев.

Шансы нашей команды? Это чемпионат мира, всё бывает. Могут вмешаться погодные условия, можно сыграть на ошибках соперников. В том году Фуркад зашёл и помог нашим спортсменам в эстафете. Бывают всякие обстоятельства, а так, в принципе, очень тяжело будет. Ну, 1-2 человека в мужской команде могут побороться, и всё. У женской команды вряд ли что-то получится, естественно, такой проигрыш ногами, что мама не горюй, тяжело будет бороться», — приводит слова Аликина Sport24.