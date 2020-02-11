Драчёв: готовы ли к нападкам по допинговой теме? По Логинову и Старых они уже закончились

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о готовности сборной России к чемпионату мира, который пройдёт с 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия).
«Наших спортсменов мотивировать не нужно, они готовы на 100-120 процентов. Необходима была поддержка, которую мы оказали за эти две недели. К нам присоединились сервисмены из Кубка IBU, чтобы они могли помогать сборным на должном уровне.
Готовы ли мы к нападкам по допинговой теме? Ну, по Логинову и Старых нападки уже закончились, а что касается Кати Глазыриной, то она, к сожалению, приболела, на чемпионат мира поехать не сможет. У неё температура, она будет восстанавливаться.
Логинов выступал на этапах Кубка мира ниже своего уровня? Я бы сказал, что сильно вырос уровень его конкурентов, а наш спортсмен как раз продолжает показывать свой уровень. И французы, и норвежцы — многие из них больше добавили, чем Александр. Мы попытались с тренерским штабом и личным тренером провести ту работу, чтобы восстановить Логинова, дать ему возможность максимально себя проявить в стрельбе и по ходу.
Карим Халили? На данный момент они вместе со Стрельцовым будут участвовать на Кубке IBU, и оттуда уже приедут на чемпионат мира. Потому что в первые четыре дня чемпионата мира они не нужны. Они находятся в Италии, в 100 километрах от Антхольца. Халили и Гараничев рассматриваются для участия в эстафетной гонке", — сказал Драчёв в эфире «Матч ТВ».
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