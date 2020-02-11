Драчёв рассказал, кто из российских биатлонисток примет участие в смешанной эстафете на ЧМ

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал фамилии спортсменок, которых тренерский штаб национальной команды планирует задействовать в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце (Италия).



«Рассматривались разные варианты, у нас всего-то пять девочек. На текущий момент, точнее накануне вечером, остановились на варианте с Ириной Старых. На второе место — или Светлана Миронова, или Екатерина Юрлова-Перхт», — сказал Драчёв в эфире «Матч ТВ».



Ранее стало известно, что из мужчин на гонку будут заявлены Матвей Елисеев и Александр Логинов.



Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Антхольце с 13 по 23 февраля. На первенстве планеты будет разыграно 12 комплектов медалей. Смешанная эстафета состоится 13 февраля, начало — в 16:45 мск.