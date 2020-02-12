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Экхофф — о проблеме Рёйселанд: дерьмово, что это случилось прямо перед ЧМ

Экхофф — о проблеме Рёйселанд: дерьмово, что это случилось прямо перед ЧМ
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала проблему с винтовкой партнёрши по команде Марте Рёйселанд. По словам двукратного призёра Олимпийских игр, её «винтовка не работает» и для выполнения стрельбы нужно вдвое больше времени, чем обычно.

«Иногда такое случается. У нас технический вид спорта. Дерьмово, что это случилось прямо перед чемпионатом мира. Думаю, ребята смогут всё исправить. У меня были похожие проблемы перед чемпионатом мира 2016 года. Так что и после такого ты можешь выиграть золото», — приводит слова Экхофф NRK.

Чемпионат мира по биатлону в Антхольце (Италия) стартует завтра, 13 февраля. Откроет программу смешанная эстафета.

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