Экхофф — о проблеме Рёйселанд: дерьмово, что это случилось прямо перед ЧМ
Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала проблему с винтовкой партнёрши по команде Марте Рёйселанд. По словам двукратного призёра Олимпийских игр, её «винтовка не работает» и для выполнения стрельбы нужно вдвое больше времени, чем обычно.
«Иногда такое случается. У нас технический вид спорта. Дерьмово, что это случилось прямо перед чемпионатом мира. Думаю, ребята смогут всё исправить. У меня были похожие проблемы перед чемпионатом мира 2016 года. Так что и после такого ты можешь выиграть золото», — приводит слова Экхофф NRK.
Чемпионат мира по биатлону в Антхольце (Италия) стартует завтра, 13 февраля. Откроет программу смешанная эстафета.
У Рёйселанд сломалась винтовка за день до старта чемпионата мира. Норвежка расплакалась
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