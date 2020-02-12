Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Далин: Союз биатлонистов России обязан заплатить свой долг

Далин: Союз биатлонистов России обязан заплатить свой долг
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Президент Международного союза биатлонистов Олле Далин прокомментировал ситуацию с задолженностью Союза биатлонистов России. Ранее глава СБР Владимир Драчёв сообщал, что организация должна выплатить около € 1 млн.

«Один из критериев восстановления СБР в IBU — полная компенсация расходов по внесоревновательному тестированию российских биатлонистов, связанному с известными антидопинговыми процессами в последние годы. По мере того как становится известна величина этих расходов, увеличивается и долг, который обязан оплатить СБР.

В настоящий момент окончательная сумма не может быть известна. Когда появляется новая информация о тестах, тогда становится ясно, сколько ещё нужно заплатить.

Чем всё закончится для российского биатлона? В этом плане я реалист. IBU рассчитывает на то, что СБР снова станет его полноценным членом. Нам тоже не нравится эта ситуация, и на последней встрече с участием заинтересованных сторон, которая состоялась на прошлой неделе, отмечалось: Россия проделала большую внутреннюю работу, чтобы восстановиться в правах. Когда это произойдёт? Когда будут выполнены все предписанные критерии», — цитирует Далина «Матч ТВ».

Драчёв — о восстановлении статуса СБР: мы уже должны около € 1 млн, это наводит на мысль
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020