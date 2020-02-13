Хованцев прокомментировал взаимные обвинения Фуркада и Анфисы Резцовой

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал слова трехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам и биатлону Анфисы Резовой в адрес Мартена Фуркада. Прославленная спортсменка выразила предположение, что француз пользуется медицинской поддержкой, которая помогает ему побеждать.
«Не думаю, что Фуркад или кто-то из французов использует запрещённые препараты. Фуркад сказал, что нет даже терапевтических исключений? Значит, он может ответить за свои слова. Я против огульных обвинений. Анфиса Резцова любит громко высказываться и выделяться мнением среди остальных.
В норвежской команде есть астматики. У нас таких нет", — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Фуркад — 5-кратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, 7-кратный обладатель Кубка мира в общем зачёте. Резцова — 3-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам, 2-кратная обладательница Кубка мира по биатлону.
- 13 февраля 2020
-
20:59
-
20:49
-
20:23
-
20:18
-
20:03
-
19:36
-
19:07
-
18:59
-
18:58
-
18:44
-
18:44
-
18:32
-
18:19
-
18:14
-
18:03
-
17:53
-
17:50
-
17:42
-
17:37
-
17:26
-
17:05
-
16:29
-
16:26
-
16:19
-
16:18
-
15:47
-
15:45
-
15:43
-
15:35
-
15:08
-
14:45
-
14:34
-
13:43
-
12:58
-
12:47