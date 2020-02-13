Хованцев прокомментировал взаимные обвинения Фуркада и Анфисы Резцовой

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал слова трехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам и биатлону Анфисы Резовой в адрес Мартена Фуркада. Прославленная спортсменка выразила предположение, что француз пользуется медицинской поддержкой, которая помогает ему побеждать.



«Не думаю, что Фуркад или кто-то из французов использует запрещённые препараты. Фуркад сказал, что нет даже терапевтических исключений? Значит, он может ответить за свои слова. Я против огульных обвинений. Анфиса Резцова любит громко высказываться и выделяться мнением среди остальных.



В норвежской команде есть астматики. У нас таких нет", — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Фуркад — 5-кратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, 7-кратный обладатель Кубка мира в общем зачёте. Резцова — 3-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам, 2-кратная обладательница Кубка мира по биатлону.