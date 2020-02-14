Куклина — о неудачной стрельбе в спринте: проблема не в ветре, это моя ошибка

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о причинах неудачной стрельбы в спринте, прошедшем в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). Куклина фишинировала 48-й (+1.49,6), допустив четыре промаха.

«Не знаю, что произошло со «стойкой». Я не скажу, что был какой-то катастрофический ветер, с которым нельзя работать, такого не было. Просто я не понимала, вроде бы всё здесь, в центре, вроде бы должно закрыться, по ощущениям должен быть ноль. Почему три штрафа — я не понимаю, но, скорее всего, это моя ошибка, я надёргала спусковой крючок, проблема не в ветре.



С Эстерсунда впервые состояние было рабочим. Работа перед чемпионатом мира прошла хорошо, но надо разобраться, что я сотворила на стрельбе», – передаёт слова Куклиной корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.