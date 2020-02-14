Биатлонистка Рёйселанд выиграла спринт на ЧМ в Антхольце, россиянок нет в топ-20

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Второй стала американка Сюзан Данкли, третьей — чешка Луция Харватова.
Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, с тремя промахами показавшая 21-й результат. Все российские биатлонистки вошли в число 60 сильнейших и отобрались в гонку преследования, которая пройдёт 16 февраля.
Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия
Женщины. Спринт 7,5 км
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 21.13,1 (1 штрафной круг)
2. Сюзан Данкли (США) – отставание 6,8 (0).
3. Луция Харватова (Чехия) – +21,3 (1)…
21. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – +1.03,6 (3)…
38. Светлана Миронова (Россия) – +1.34,2 (2)…
48. Лариса Куклина (Россия) – +1.49,6 (4)…
53. Ирина Старых (Россия) — +1.57,1 (4).
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