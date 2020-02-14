Чепиков — о провале в спринте на ЧМ: промахи были у многих, нельзя делать на них скидку

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, вице-президент СБР Сергей Чепиков прокомментировал неудачное выступление женской сборной России в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Лучшая из отечественных биатлонисток Екатерина Юрлова-Перхт, допустив три промаха, показала 21-й результат.



«Гонку смотрел, но не до конца, расстроился. Надеялись сегодня и на другого лидера нашей сборной Светлану Миронову, она могла более ярко выступить. Очень сложные погодные условия, финишный круг ей тяжело дался, поэтому получился средний уровень. Катя Юрлова могла бы бороться за медали, если бы не досадные промахи. Промахи были у многих из-за непростой ветреной обстановки, поэтому нельзя делать на них определённую скидку.



Гонки ещё есть, будет и пасьют, и эстафета. Может быть, в индивидуальной гонке кто-то из наших опытных девочек проявит себя, там очень высока цена выстрела, поэтому нужно быть более психологически уравновешенным. Чемпионат мира интересный, видим острую борьбу. Жалко, что мы не включаемся по полной в эту борьбу за призовые места», — сказал Чепиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Падавшая от усталости американка Данкли вырвала медаль. А россиянки просто провалились Чемпионкой мира в спринте стала плакавшая из-за винтовки норвежка.