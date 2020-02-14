Падавшая от усталости американка Данкли вырвала медаль. А россиянки просто провалились

Колоссальное количество промахов, которое допустили лидеры мирового биатлона, дали биатлонисткам сборной России отличный шанс подняться повыше в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце. Но наши решили не выделяться и стреляли даже хуже, чем обычно. Свои шансы использовали другие.

Сплошные промахи

Если смотреть только на результаты спринта, то к чемпионату мира функционально оказалась готова только одна российская биатлонистка. Ветеран сборной Екатерина Юрлова-Перхт на среднегорье в Антхольце смотрелась хорошо. Конечно, всё относительно, но Екатерина на лыжне всего 50 секунд проиграла самой скоростной биатлонистке мира немке Денизе Херрман.



Но на стрельбище Юрлова, с блистательной стрельбой становившаяся чемпионкой мира и забегавшая на пьедестал, допустила три промаха! Если смотреть на ход текущего сезона, ничего удивительного. А вообще, просто кошмар. Безусловно, с такой стрельбой Юрлова не могла претендовать ни на что серьёзное даже с достаточно быстрым ходом.

Соберитесь, тряпки! Сборная России — вы, вообще-то, на чемпионат мира приехали Тот момент, когда российские биатлонистки могли хотя бы разозлиться, если уж ни бежать, ни стрелять не могут. А у нас опять одни оправдания.

О чём говорить, если все остальные российские биатлонистки по скорости уступили Екатерине, а худшей в этом компоненте стала бывшая некогда самой быстрой Светлана Миронова. Спортсменка, которая в начале сезона выглядела очень сильно, сейчас просто в яме. Ну и промахи, а их у неё было по одному на каждом рубеже, скорости не добавляли.



Что случилось с Ларисой Куклиной и Ириной Старых, допустивших по четыре промаха, вообще непонятно. Такой кошмарной стрельбы у них ещё не было. А к провальным результатам, когда лучшая из наших не попадает даже в топ-20, а остальные бьются за попадание в пасьют, пора уже привыкнуть. Вот она, работа тренеров по подготовке команды и кадровому отбору в сборную.

Золотые слёзы и чудо Данкли

Главную сенсацию в гонке преподнесла американка Сюзан Данкли.



Биатлонистка, которой накануне исполнилось 34 года, пробежала практически в одни ноги с Юрловой, на рубеже проводила очень много времени, но стреляла чисто! Абсолютно чисто. Она использовала тот шанс, что ей дали все остальные.



Последние 100 метров Данкли добегала на автомате, едва не падая от усталости. Во время прохождения поворота её чуть не вынесло с трассы – она устояла каким-то чудом. Но ведь добежала же. И стала второй, едва не вырвав золото! Она уступила менее 7 секунд чемпионке, норвежке Марте Рёйселанд. Вот так спортсменка, которая замыкает четвёртый десяток в общем зачёте Кубка мира, стала призёром главного турнира года. У неё нет такого тренерского штаба, как у нашей сборной. В данном случае это плюс.

«Это безнадёжно». Норвежская биатлонистка разревелась прямо на стрельбище Пока Марте Рёйселанд рыдала, тренеры решали проблему. Но винтовка не поддавалась.

Рёйселанд за день до старта чемпионата мира плакала из-за того, что сломалась винтовка. А за два дня турнира стала двукратной чемпионкой! С одним промахом она была достаточно быстра, чтобы гарантировать место на верхней ступеньке пьедестала. Третьей стала чешка Луция Харватова, тоже ничего не показывавшая уже несколько сезонов. С одним промахом она сумела опередить ветерана мирового биатлона Елену Пидгрушную. Украинке не хватило четырёх секунд, чтобы завоевать медаль. Их подводка к чемпионату мира никаких вопросов не вызывает.