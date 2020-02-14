Вирер опередила Экхофф в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Женская спринтерская гонка на чемпионате мира по биатлону в Антхольце изменила расстановку сил в общем зачёте Кубка мира. Итальянка Доротея Вирер, занявшая седьмое место, сразу на 21 очко опередила неудачно стрелявшую норвежку Тириль Экхофф. Третье место занимает шведка Ханна Эберг. Победительница спринта Марте Рёйселанд из Норвегии поднялась на пятую позицию.

Лучшая из россиянок Светлана Миронова, показавшая 38-й результат в спринте, опустилась на 19-ю позицию.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

После 14 гонок

1. Доротея Вирер (Италия) – 545.

2. Тириль Экхофф (Норверия) – 524.

3. Ханна Эберг (Швеция) – 479.

4. Денизе Херрман (Германия) – 459.

5. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 441.

6. Жюстин Бреза (Франция) – 389…

19. Светлана Миронова (Россия) – 321.