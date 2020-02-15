Алябьев — о подготовке сборной России: с каждым этапом всё хуже и хуже

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев выразил мнение относительно текущей подготовки сборной России к стартовавшему чемпионату мира по биатлону.

«Во-первых, у спортсменов была подготовка с какими-то срывами. Всё-таки должна быть здоровая подготовка в команде совместно с тренером. Это самое главное. У них был такой период, когда они не могли заключить договор с СБР. С одной стороны, это мелочь, с другой — всё это накапливается. В итоге получается такая нервозная обстановка.



У тренеров была какая-то несогласованность. Один тренер скажет одно, второй — другое. Такая полемика началась со сборов, это всё рассогласованность. Руководству надо быть ближе к тренерам, а так — непонятно, какая ситуация складывается. Вот из таких мелочей собираются такие кучки.



Что касается самой подготовки, то здесь сложно судить, так как мы в этой команде не были. Если глядеть со стороны, то с каждым этапом у них получалось всё хуже и хуже. Это говорит о том, что физическую подготовку надо как-то спрофилировать или пересмотреть. Может быть, что-то добавить.



У женщин ситуация получше. У них с Норициным и Гурьевым обстановка хорошая, судя по высказываниям и интервью. Это радует.



Вот у ребят не совсем так. Это всё откладывается на их психологии. Здесь нужно внести коррективы в учебно-тренировочную подготовку молодых команд, девушек и ребят. Надо садиться за стол и разговаривать. Хотя было сказано, что подготовка к чемпионату мира будет индивидуальная, она такая и была. По двум гонкам можно сказать, что ход у них неплохой, просто что-то со стрельбой. Погода повлияла. Чешка и американка — в призёрах. Это говорит о том, что наши провалились. По всей видимости, были какие-то недоработки в учебно-тренировочном процессе. Почему и из-за чего? Это спрос с тренеров. Здесь винить никого не надо. Здесь и спортсмены, и тренеры. Где-то — правление. Должен быть костяк. Вместе переживать, решать какие-то вопросы, а то потом получается, что Драчёв высказался раньше, чем решили тренеры. Тренеры сказали одно, а получается другое. Мне лично с трудом верится, что медали всё-таки будут, но если взять того же Логинова, то он хорошо подошёл к гонкам, в хорошей форме и Юрлова-Перхт. Миронова хорошо бегала, но не знаю, что с ней случилось. Стоит внести какие-то коррективы.



Если забегать вперёд, то когда закончится чемпионат мира, надо садиться и серьёзно обсуждать дела, вплоть до того что с тренерами должен быть серьёзный разговор», — сказал Алябьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.