Васильев — о лишении Устюгова золота Олимпиады в Сочи: это настоящая катастрофа

Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал дисквалификацию Евгения Устюгова, который был лишён золотой медали Олимпиады 2014 года в Сочи.

«Если бы не было каких-то подтверждающих фактов, такого заявления на весь мир не было бы. Информация очень неприятная, но ожидаемая. Об этом давно было известно, просто ВАДА заявило именно в момент проведения чемпионата мира, чтобы сделать нам как можно больнее. Об их моральных качествах говорить не приходится.

Это настоящая катастрофа, потому что медали и звания чемпионов ОИ лишаются не только Устюгов и Слепцова, но и вся команда. Можно как угодно к этому относиться, но вина спортсменов здесь есть», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.