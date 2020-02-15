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Васильев — о лишении Устюгова золота Олимпиады в Сочи: это настоящая катастрофа

Васильев — о лишении Устюгова золота Олимпиады в Сочи: это настоящая катастрофа
Биатлон 0

Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал дисквалификацию Евгения Устюгова, который был лишён золотой медали Олимпиады 2014 года в Сочи.

«Если бы не было каких-то подтверждающих фактов, такого заявления на весь мир не было бы. Информация очень неприятная, но ожидаемая. Об этом давно было известно, просто ВАДА заявило именно в момент проведения чемпионата мира, чтобы сделать нам как можно больнее. Об их моральных качествах говорить не приходится.

Это настоящая катастрофа, потому что медали и звания чемпионов ОИ лишаются не только Устюгов и Слепцова, но и вся команда. Можно как угодно к этому относиться, но вина спортсменов здесь есть», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Биатлонист Устюгов — о своей дисквалификации: беспредел есть беспредел
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