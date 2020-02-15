Ярошенко — о золоте ЧМ Логинова: где-то убыло, где-то прибыло

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал победу Александра Логинова в спринтерской гонке чемпионата мира в Антхольце (Италия).
Победа Логинова была приятной, даже неожиданной. В хорошей форме, уверенно обыграл мировых лидеров. В связи с последними новостями можно сказать: где-то убыло, где-то прибыло», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, сегодня стало известно о лишении сборной России золотой медали, завоёванной в эстафетной гонке на Олимпиаде-2014 в Сочи. Такое решение было принято из-за нарушения антидопинговых правил одним из членов команды, бежавшим в эстафете Евгением Устюговым. Таким образом, олимпийская сборная России потеряла лидерство в медальном зачёте Олимпиады 2014 года.
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