Е. Устюгов освобождён от должности главного судьи X зимней Спартакиады учащихся России

Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов более не является главным судьёй X зимней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.
Такое решение было принято в связи с решением Дисциплинарной антидопинговой панели (ADHP) Международного союза биатлонистов (IBU) о признании спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и его дисквалификации.
Новым главным судьёй соревнований утверждён заслуженный мастер спорта по бобслею Роман Орешников.
Финальный этап X зимней Спартакиады учащихся России, организатором которой выступает Министерство спорта, проходит с 9 февраля по 3 апреля в четырёх субъектах Российской Федерации. В мероприятии принимают участие более 3000 человек. Разыгрывается 214 комплектов медалей и дипломов, 71 памятный приз и 19 комплектов кубков.
- 15 февраля 2020
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