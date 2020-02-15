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Е. Устюгов освобождён от должности главного судьи X зимней Спартакиады учащихся России

Е. Устюгов освобождён от должности главного судьи X зимней Спартакиады учащихся России
Биатлон / Прочие турниры 0

Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов более не является главным судьёй X зимней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

Такое решение было принято в связи с решением Дисциплинарной антидопинговой панели (ADHP) Международного союза биатлонистов (IBU) о признании спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и его дисквалификации.

Новым главным судьёй соревнований утверждён заслуженный мастер спорта по бобслею Роман Орешников.

Финальный этап X зимней Спартакиады учащихся России, организатором которой выступает Министерство спорта, проходит с 9 февраля по 3 апреля в четырёх субъектах Российской Федерации. В мероприятии принимают участие более 3000 человек. Разыгрывается 214 комплектов медалей и дипломов, 71 памятный приз и 19 комплектов кубков.

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