Экхофф — о словах Резцовой: я слышала, что кто-то говорит дерьмо обо мне

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф ответила на слова российской олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой о медицинской поддержке, которую, по мнению россиянки, получают многие иностранные биатлонисты.

«Я слышала, что кто-то говорит дерьмо обо мне. Мне приятно, что она заявила, что я в хорошей форме. К несчастью для неё, я бы сказала, что я чиста настолько, насколько это возможно. Глупо заявлять подобное. В конце концов, она может поработать и проверить, как обстоят дела», – цитирует Экхофф TV2.

Ранее Анфисе Резцовой резко ответил француз Мартен Фуркад, которого россиянка также упомянула в своём заявлении. Француз предположил, что у Резцовой старческий маразм, и заявил о намерении обратиться к адвокату.