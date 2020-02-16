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Экхофф — о словах Резцовой: я слышала, что кто-то говорит дерьмо обо мне

Экхофф — о словах Резцовой: я слышала, что кто-то говорит дерьмо обо мне
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф ответила на слова российской олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой о медицинской поддержке, которую, по мнению россиянки, получают многие иностранные биатлонисты.

«Я слышала, что кто-то говорит дерьмо обо мне. Мне приятно, что она заявила, что я в хорошей форме. К несчастью для неё, я бы сказала, что я чиста настолько, насколько это возможно. Глупо заявлять подобное. В конце концов, она может поработать и проверить, как обстоят дела», – цитирует Экхофф TV2.

Ранее Анфисе Резцовой резко ответил француз Мартен Фуркад, которого россиянка также упомянула в своём заявлении. Француз предположил, что у Резцовой старческий маразм, и заявил о намерении обратиться к адвокату.

Анфиса Резцова: я уже успокоилась. Фуркаду не надо никуда ничего подавать
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