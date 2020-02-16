Свендсен: учитывая прошлое отстранение Логинова, братья Бё не ощущают себя в безопасности

Четырёхкратный олимпийский чемпион Эмиль Хегле Свендсен, который на чемпионате мира по биатлону в Антхольце работает журналистом одного из норвежских телеканалов, рассказал, что так разозлило братьей Бё в победе россиянина Александра Логинова в эстафете.

«Они так резко отреагировали главным образом потому, что Александр так быстро в этом сезоне ещё не бежал. То есть Йоханнес постоянно выигрывал у Логинова порядка 40 секунд ногами. А тут — проиграл. То есть Александр очень резко прибавил. Они не понимают, как такое возможно. Учитывая прошлую дисквалификацию Логинова, братья Бё не ощущают себя в безопасности. Конечно, они не подозревают, что он сейчас на допинге. Но привкус остаётся.

Допинговые истории Мартина Сундбю и Терезы Йохауг? Конечно, ситуация непростая. Норвежцы тоже не идеальны. У нас несколько спортсменов были дисквалифицированы в последние годы. Никто не идеален. Поэтому давайте на остаток чемпионата сосредоточимся на спорте. Логинов — чист. Пока не доказано обратное», — приводит слова Свендсена «Матч ТВ».