«Плачьте, сёстры Бё, плачьте!» Российские фанаты накинулись на норвежцев, защищая Логинова

Победа Александра Логинова взбесила лидеров мирового биатлона. Тарьей и Йоханнес Бё после успеха Саши в спринте на чемпионате мира заявили, что не признают победу россиянина. Для них настоящий чемпион – Кентен Фийон Майе. Обычно доброжелательный к России Тарьей и вовсе грубо отказал российским журналистам в комментарии, узнав, из какой мы страны.
«Жаль, что Логинова нельзя убрать из итоговых результатов»
К высказываниям Себастиана Самуэльссона все уже привыкли, но швед хотя бы придерживается своей позиции и не виляет хвостом. А вот братья Бё, у которых большая группа болельщиков в России и которые всегда производили приятное впечатление, показали свою сущность.
«Трудно быть четвёртым на чемпионате мира, зная, что тот, кто взял золото, ранее был дисквалифицирован за допинг. Сегодня Россия уже была в заголовках, и мы получили олимпийскую бронзу из-за того, что они обманули всех на Играх в Сочи, а теперь из-за того же я теряю бронзу. Жаль, что нельзя убрать его из итоговых результатов. Он не заслуживает того, чтобы стоять здесь», — сказал Тарьей.
«Когда ты выигрываешь чемпионат мира, конечно, ты должен остановиться и поговорить с прессой. Не думаю, что с его стороны это умно. Но он и раньше принимал не самые умные решения. Что тут сказать. Я думаю, что это не лучший победитель», — добавил Йоханнес.
«Почему Логинов не может соревноваться, а Йохауг, Сундбю и Хермман – могут?»
Российские болельщики не оставили высказывания норвежцев без внимания и буквально обрушили их социальные сети. Если обычно у Тарьей и Йоханнеса под каждым постом 40-50 комментариев, то после российского нашествия последние публикации собрали больше тысячи! Напоминает флешмоб, устроенный россиянами на странице в «Инстаграме» Леди Гаги, которая увела Бредли Купера у нашей соотечественницы Ирины Шэйк.
«Проигрывайте достойно! Что вы там комментируете, намекая, на допинг Логинова? Зачем, ребята?»
«Что это вообще такое? Почему Логинов не может сейчас соревноваться, а Йохауг, Сундбю, Херманн и Гэтлин – могут?»
Кто-то просто сожалел, что разочаровался в братьях Бё, хотя раньше относился к ним с большой симпатией и уважением. А кто-то даже назвал норвежских братьев…сёстрами.
«Всегда было приятно смотреть на братьев Бё, но сегодня моё отношение к ним испортилось».
«Плачьте, сёстры Бё, плачьте! Сегодня просто не ваш день».
«Не умеет проигрывать, вон из биатлона!»
Были и гораздо более жёсткие высказывания российских болельщиков, у которых явно накипело от происходящего.
«Вам лучше молчать о допинге, а то рты свои пораскрывали! Не умеете проигрывать, вон из биатлона!»
«А что вы можете сказать про Терезу Йохауг? Странно, что спортсмены из Норвегии, у которых множество разных терапевтических исключений, вообще говорят о допинге».
«Ты показал своё истинное лицо»
Интересно, что много комментариев написано и на английском языке. Таким образом, россияне постарались максимально точно донести свои мысли до Йоханнеса и Тарьея.
«Мы никогда не забудем, что ты сказал про Логинова в интервью. После гонки ты показал своё истинное лицо. Показанное неуважение гораздо хуже твоего поражения на трассе».
«Неплохо было бы извиниться»
«Лицемерие. Твои слова и слова твоего брата – это оскорбление в адрес русских болельщиков. Неплохо было бы извиниться».
«Руки прочь от нашего чемпиона мира! После сегодняшних твоих слов я больше не буду за тебя болеть! Позор».
Интересно, отреагирует ли Международный союз биатлонистов на происходящее на чемпионате мира. Согласно всем правилам и нормам, Александр Логинов имеет право выступать на турнире, а за такие высказывания норвежские звёзды биатлона заслуживают как минимум предупреждения. Хотя и так понятно, что от биатлонной семьи не осталось почти ничего.
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