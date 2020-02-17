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Фуркад: горд братьями Бё. Чувствовал себя одиноко, когда говорил о Логинове

Фуркад: горд братьями Бё. Чувствовал себя одиноко, когда говорил о Логинове
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Французский биатлонист Мартен Фуркад поддержал норвежцев Тарьея и Йоханнеса Бё, которые накануне раскритиковали чемпиона мира в спринте россиянина Александра Логинова за допинговое прошлое.

В той гонке Фуркад занял третье место, а братья Бё остановились в шаге от пьедестала. После критики норвежские биатлонисты получили немало нелестных комментариев от российских болельщиков на своих страницах в соцсетях.

«Не переживаю за Тарьея и Йоханнеса, они привыкли быть на публике.

Я очень гордился ими вчера. Долго чувствовал себя одиноко, когда говорил о Логинове. Мне было очень приятно, когда услышал, что они сказали по этому поводу. Я знаю, что они чувствуют и думают. Никогда не сомневался в них. Вчера они говорили на эту тему, а я нет. Так что должен сказать, что очень горд ими», – приводит слова Фуркада TV 2.

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Болельщики сборной России по биатлону хотят, чтобы Йоханнес и Тарьей Бё ответили за свои слова.
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