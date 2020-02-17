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Тарьей Бё — о критике со стороны российских болельщиков: Нортуга тоже называли свиньёй

Тарьей Бё — о критике со стороны российских болель
Тарьей Бё — о критике со стороны российских болельщиков: Нортуга тоже называли свиньёй
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал, как отреагировал на негативные комментарии со стороны российских болельщиков после высказанного им недовольства победой Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце. Критике в интернете также подвергся его брат Йоханнес.

«Мы всегда пользуемся популярностью в России. Мы увидели много комментариев в „Инстаграме“. Но это просто здорово. В конце концов это лишь часть игры. Мы работаем в сфере развлечений. Также мы должны защищать свои интересы.

Комментарии на меня не влияют. Нортуга тоже называли свиньёй, и он отлично отвечал. Мы тоже можем ответить", — приводит слова Бё-старшего TV2.

Чемпионат мира по биатлону в Антхольце завершится 23 февраля.

«Плачьте, сёстры Бё, плачьте!» Российские фанаты накинулись на норвежцев, защищая Логинова
Болельщики сборной России по биатлону хотят, чтобы Йоханнес и Тарьей Бё ответили за свои слова.
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