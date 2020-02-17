Глава ФБУ — о штайншлифт-машине для сборной России: не то ищете. И не там

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, как на родине реагируют на его хорошее отношение к россиянам.

«Теребят ли за это на родине? Конечно. Но постепенно возникает понимание: люди ни при чём, политики завели их в эту ситуацию. Надо общаться на уровне спорта, культуры, нельзя превращаться в лютых врагов в обычной жизни. Немцы когда-то были фашистами и врагами, а сейчас все с удовольствием едут в Германию, потому что нам до них как до небес. Обнимаются, дружат. У нас люди — и там люди. Это главнее политики. И лучше бы каждому своим делом заниматься», — цитирует Брынзака сайт «Матч ТВ».

Глава ФБУ также ответил на вопрос о том, что хорошего есть в российском биатлоне и нет в украинском.



«Базы, инфраструктура, центры олимпийской подготовки, финансирование, централизованное и региональное. Знаю, как относятся к биатлону некоторые российские губернаторы. А у нас в Тернополе закрыли единственную СДЮШОР по биатлону, где тренировались Пидгрушная, Пидручный, Меркушина. Нет её третий год. Приезжали просить власти — бесполезно. То, что вид спорта приносит славу стране, их не интересует.

В России всей страной искали штайншлифт-машину? Не то ищете. И не там. У нас есть стол, лыжный станок, правильные структуры и четыре пары умелых рук", — сказал Брынзак.