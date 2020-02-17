Касперович: у Логинова на чемпионате мира 54 пары лыж

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, оценил форму подопечного на чемпионате мира в Антхольце. Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

«Уверен, что он находится в очень хорошем функциональном состоянии. Это было понятно уже после первых стартов в смешанной эстафете и спринте. Логинов не слабее, чем Бё, и я вижу, что на текущем этапе мы очень хорошо подравнялись по скорости со всеми лидерами, включая Бё и Фуркада. Судьбу медали между ними решает только стрельба на рубеже. Примерно так это и случилось: один промах — и у тебя уже не золото, а только бронза.

Возможно, к воскресенью у Саши уже пошло наслоение усталости. Я пока не знаю, как у него работали лыжи, каким было общее самочувствие. Из того, что видел со стороны, начал он гонку легко. А вот на финиш шёл уже подуставшим. Но это мои догадки. Понятно, что какие-то вещи можно оценивать по движениям ног на трассе, по выносу рук. Мы уже долго работаем вместе, поэтому я знаю Логинова как свои пять пальцев.



Допустим, когда мы делали развивающую работу на сборе в Риднау, я сразу сказал, что у нас с функциональным состоянием всё очень хорошо. Понял это, когда увидел, как Саша идёт в подъём. Он постоянно как бы находится в фазе полёта, перекладываясь справа налево и слева направо. То есть успевает подхватывать каждое движение. В смешанной эстафете я лишь дополнительно убедился, что был прав — сами видели, какую там Саша показал скорость. А в спринте он проявил ещё и бойцовские качества», — цитирует Касперовича «RT на русском».

Касперович также прокомментировал слова главы СБР Владимира Драчёва о том, что решить проблему с подготовкой лыж для команды удалось в короткий срок.



«Да, я слышал об этом. Но нас та проблема не слишком коснулась. Для Логинова я выбираю лыжи сам, прямо у производителя инвентаря. Здесь, в Антерсельве у Саши 54 пары», — сказал Касперович.