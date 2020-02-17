Личный тренер Логинова: Саша не слишком легко сходится с людьми

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, рассказал о характере подопечного.

«У него есть достаточно узкий круг друзей, хотя могу сказать, что Саша не слишком легко сходится с людьми — такой характер. Ему требуется время, чтобы приблизить к себе человека. Но в принципе он всегда достаточно общителен в коллективе.

Саша постоянно подаёт пример другим, вот только беда в том, что этим примером они не пользуются, не подхватывают его. Мы, например, всегда и везде делаем утреннюю зарядку, никогда её не пропускаем и относимся к ней как к первой тренировке: это и настрой на целый день, и пробуждение организма, и отчасти показатель, в каком состоянии спортсмен находится в настоящий момент. То есть я уже утром могу понять, не нужно ли внести коррективы в основную тренировочную работу дня», — цитирует Касперовича «RT на русском».

На чемпионате мира в Антхольце Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

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