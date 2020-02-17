Самуэльссон: россияне мне пишут, что Логинов — лучший, а я — худший

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал о комментариях, которые он получил от российских болельщиков после критики в адрес Александра Логинова. После победы россиянина в спринте на чемпионате мира в Антхольце Самуэльссон сказал: «Ни за что не поздравлю Логинова с золотом. России на чемпионате мира вообще не должно быть».

«Россияне думают, что я нападаю на Логинова, а он заслуживает быть здесь и соревноваться, как другие. Они пишут, что Логинов — лучший, а я — худший.

Поступали ли мне угрозы? Русский очень сложный язык, но из того, что я видел, я ничего не могу назвать серьёзной угрозой.

Я сам принимаю решение о том, что хочу сказать в интервью. Могу ли я говорить, что думаю, или же должен вести себя тихо? Когда Логинов выигрывает золото чемпионата мира, я считаю важным сделать заявление. И расстроен был не только я», — приводит слова Самуэльссона Expressen.