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Российские биатлонистки узнали стартовые номера на индивидуальную гонку на чемпионате мира

Российские биатлонистки узнали стартовые номера на индивидуальную гонку на чемпионате мира
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Стали известны стартовые номера российских биатлонисток на индивидуальную гонку на чемпионате мира в Антхольце (Италия).

Как сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов, первой вступит в борьбу Светлана Миронова, получившая 16-й стартовый номер. Екатерина Юрлова-Перхт стартует 36-й, Лариса Куклина — 70-й, Ирина Старых — 100-й.

Победительница ЧМ-2020 в спринтерской гонке норвежка Марте Олсбю Рёйселанд стартует 18-й, лидер общего зачёта Кубка мира по биатлону представительница Италии Доротея Вирер получила 57-й номер.

Женская индивидуальная гонка на 15 км состоится завтра, 18 февраля. Начало — в 16:15 мск.

С полным расписанием чемпионата мира по биатлону—2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».

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