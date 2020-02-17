Российские биатлонистки узнали стартовые номера на индивидуальную гонку на чемпионате мира
Стали известны стартовые номера российских биатлонисток на индивидуальную гонку на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
Как сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов, первой вступит в борьбу Светлана Миронова, получившая 16-й стартовый номер. Екатерина Юрлова-Перхт стартует 36-й, Лариса Куклина — 70-й, Ирина Старых — 100-й.
Победительница ЧМ-2020 в спринтерской гонке норвежка Марте Олсбю Рёйселанд стартует 18-й, лидер общего зачёта Кубка мира по биатлону представительница Италии Доротея Вирер получила 57-й номер.
Женская индивидуальная гонка на 15 км состоится завтра, 18 февраля. Начало — в 16:15 мск.
С полным расписанием чемпионата мира по биатлону—2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».
«Россия готова выиграть всё на ЧМ по биатлону». И это уже не кажется насмешкой
Вы не верили, а сборная России реально вышла на пик к чемпионату мира. Критики, ау?!
Читайте также
- 17 февраля 2020
-
19:45
-
16:48
-
16:37
-
16:02
-
15:48
-
15:07
-
14:54
-
14:11
-
13:51
-
12:56
-
12:46
-
12:38
-
11:52
-
11:41
-
11:31
-
11:22
-
10:44
-
10:20
-
09:57
-
09:47
-
09:37
-
08:54
-
08:45
-
00:19
- 16 февраля 2020
-
22:19
-
21:40
-
20:57
-
20:40
-
20:04
-
19:48
-
19:27
-
19:04
-
18:56
-
18:36
-
18:20
Партнерский контент