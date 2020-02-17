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Путин назвал блестящим выступление Логинова в спринте на ЧМ-2020 по биатлону

Путин назвал блестящим выступление Логинова в спринте на ЧМ-2020 по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Президент РФ Владимир Путин поздравил российского биатлониста Александра Логинова с золотой медалью чемпионата мира по биатлону. Турнир проходит в Антхольце (Италия).

«Вы блестяще выступили в итальянском Антхольце, уверенно обошли сильных соперников, вернули нашей стране золото в мужском спринте – одной из наиболее престижных дисциплин биатлона», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте главы государства.

Логинов одержал победу в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия). Россиянин преодолел дистанцию за 22 минуты 48,1 секунды. На огневых рубежах он не допустил ни одного промаха.

С полным расписанием чемпионата мира по биатлону — 2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».

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