Путин назвал блестящим выступление Логинова в спринте на ЧМ-2020 по биатлону

Президент РФ Владимир Путин поздравил российского биатлониста Александра Логинова с золотой медалью чемпионата мира по биатлону. Турнир проходит в Антхольце (Италия).

«Вы блестяще выступили в итальянском Антхольце, уверенно обошли сильных соперников, вернули нашей стране золото в мужском спринте – одной из наиболее престижных дисциплин биатлона», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте главы государства.

Логинов одержал победу в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия). Россиянин преодолел дистанцию за 22 минуты 48,1 секунды. На огневых рубежах он не допустил ни одного промаха.

С полным расписанием чемпионата мира по биатлону — 2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».