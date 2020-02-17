Путин назвал блестящим выступление Логинова в спринте на ЧМ-2020 по биатлону
Президент РФ Владимир Путин поздравил российского биатлониста Александра Логинова с золотой медалью чемпионата мира по биатлону. Турнир проходит в Антхольце (Италия).
«Вы блестяще выступили в итальянском Антхольце, уверенно обошли сильных соперников, вернули нашей стране золото в мужском спринте – одной из наиболее престижных дисциплин биатлона», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте главы государства.
Логинов одержал победу в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия). Россиянин преодолел дистанцию за 22 минуты 48,1 секунды. На огневых рубежах он не допустил ни одного промаха.
С полным расписанием чемпионата мира по биатлону — 2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».
«Россия готова выиграть всё на ЧМ по биатлону». И это уже не кажется насмешкой
Вы не верили, а сборная России реально вышла на пик к чемпионату мира. Критики, ау?!
Читайте также
- 17 февраля 2020
-
21:25
-
20:55
-
20:40
-
19:45
-
16:48
-
16:37
-
16:02
-
15:48
-
15:07
-
14:54
-
14:11
-
13:51
-
12:56
-
12:46
-
12:38
-
11:52
-
11:41
-
11:31
-
11:22
-
10:44
-
10:20
-
09:57
-
09:47
-
09:37
-
08:54
-
08:45
-
00:19
- 16 февраля 2020
-
22:19
-
21:40
-
20:57
-
20:40
-
20:04
-
19:48
-
19:27
-
19:04
Партнерский контент