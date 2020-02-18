«За мошенничество придётся отвечать». Глава ОКР о дисквалификации Е. Устюгова и Слепцовой

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал дисквалификацию российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил в 2013–2014 годах. Из-за дисквалификации Устюгова Россия лишается олимпийского золота Игр-2014 в эстафете.

«Обвинения в нарушении антидопинговых правил в любом случае ничего, кроме негативных эмоций, не вызывают. Будет апелляция в CAS от спортсменов, оценивать её перспективы не возьмусь. К сожалению, быть уверенными в том, что такого рода дел, относящихся к периоду нашей недавней истории, больше не возникнет, нельзя.



Но главное даже не в этом. Международный олимпийский комитет уже несколько лет назад заявил свою жёсткую позицию, основа которой — неизбежность наказания. Перепроверки допинг-проб, увеличение срока давности таких перепроверок — всё это компоненты нулевой терпимости к использованию запрещённых препаратов и своего рода назидание новым поколениям. За мошенничество рано или поздно придётся отвечать. Мы такую позицию всецело разделяем и поддерживаем. Чтобы в будущем не возвращаться к тем проблемам, которые есть сегодня.



Судя по официальным заявлениям ВАДА, различные документы на основе базы данных Московской антидопинговой лаборатории были разосланы в отдельные международные спортивные федерации, в Союз биатлонистов в том числе. Если вина тех или иных лиц будет доказана, последуют санкции и придётся нести ответственность за содеянное. Но к перспективам выступлений, по сути, сформированного уже в новых условиях и реалиях антидопинговой культуры поколения российских спортсменов это не может и не должно иметь отношения. Это к вопросу о недопустимости коллективной ответственности» — приводит слова Позднякова «РБК-Спорт».

Слепцова завершила карьеру в 2017 году, но двухлетняя дисквалификация отсчитывается с даты вынесения вердикта. Устюгов объявил о завершении карьеры в апреле 2014 года.