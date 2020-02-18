Васильев: почему Миронову ставят в гонку, где она выглядит не лучшим образом?

Двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев оценил выступление российских биатлонисток в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Лучший результат показала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 13-е место.

«Думал, будет хуже, но более-менее ничего. Катю (Юрлову-Перхт. — Прим. «Чемпионата») жалко, не справилась. Ходом она неплохо шла, чуть-чуть проигрывала лидерам. Была абсолютно конкурентоспособная, она сильно расстроилась. Здесь, в Антхольце подход и стрельба тяжёлые, так каждый год на Кубке мира и сейчас. Все это ощущают, даже лидеры, как Ханна Эберг, которая два штрафа получила. Дело не только в наших девушках, но и в лидерах. К сожалению, сегодня не получилось. Во всяком случае шансы небольшие ещё есть — сингл-микст и эстафета. Девушки выглядят достаточно сбалансированно, в эстафете они могут конкурировать.

Что касается Мироновой, то здесь возникает у всех вопрос, почему её ставят на гонку, где она выглядит не лучшим образом. Не дали шанса Резцовой и Кайшевой. Это очень странно. Если сейчас выставлять эстафетную гонку, то, кроме этих четырёх биатлонисток, никто не бегал. Значит, у других нет никаких шансов. Непонятно, но тренерам виднее», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.