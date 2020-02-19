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Текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на ЧМ по биатлону в Антхольце

Текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на ЧМ по биатлону в Антхольце
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Сегодня, 19 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:15 мск.

Первым из россиян в гонку отправится Александр Логинов, получивший седьмой стартовый номер. Затем в борьбу вступят Евгений Гараничев (16-й), Никита Поршнев (43-й) и Эдуард Латыпов (73-й).

Лидер общего зачёта Кубка мира француз Мартен Фуркад выйдет на старт 30-м. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё стартует 54-м.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде (Швеция) в индивидуальной гонке победил немец Арнд Пайффер. Серебряным призёром стал болгарин Владимир Илиев. Бронза досталась норвежцу Тарьею Бё. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Евгений Гараничев, ставший седьмым.

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