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Вирер прокомментировала победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира

Вирер прокомментировала победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце.

«Я чувствовала уверенность в стрельбе. А последний круг был особенным. Я знала, что иду примерно в одно время с Хинц, но не знала, как именно она прошла последний круг, насколько она прибавила. На трассе болельщики меня поддерживали, и это меня тоже заряжало энергией на последние километры. Но из-за шума я практически не слышала тренеров, которые кричали мне, как я иду в сравнении с Ванессой. Но было также и много немецких болельщиков. Тем не менее я думаю, что и они должны быть довольны – ведь у немок уже две медали на этом чемпионате.

Я рада, что продвигаю своими успехами биатлон в Италии, где он до этого не пользовался большой популярностью. Это прекрасный спорт. Тот, кто хоть раз увидит биатлон или побывает на нём, сразу влюбляется в него. Ведь в нашем виде спорта, как правило, до последних метров не ясно, кто победит.

Когда я выиграла пасьют в воскресенье, у меня как груз с плеч упал. Поскольку до начала чемпионата я чувствовала некоторый прессинг, поскольку я дома и все ждали от меня медалей. Моей главной целью было просто насладиться гонкой, хотя я и знала, что лучшая форма возвращается ко мне.

В воскресенье была очень эмоциональная победа. Это было невероятное ощущение – зайти на стадион первой и пересечь финишную черту победителем, перед домашней публикой. А вторая победа – это была тяжёлая работа и терпение», — цитирует Вирер Biathlon.com.ua.

Ранее в Антхольце Доротея завоевала золото в гонке преследования и серебро в смешанной эстафете.

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