Чудо было близко. И как же сборная России упустила свой лучший шанс?

Чемпионат мира по биатлону в Антхольце пока проходит здорово для России: горячо, нескучно и даже с медалями. Правда, всё это относится исключительно к Александру Логинову. Женская сборная России провалила спринт, и даже положительная динамика в гонке преследования кардинально ситуацию не изменила.

Очередной шанс оттянуть часть внимания на себя у россиянок был в индивидуальной гонке на 15 км. Тренеры доверились тем же спортсменкам, которые бежали в первых гонках. В число 100 участниц гонки вошли Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Ирина Старых.



Самое обидное, что все условия для сенсации были, но наши девушки снова стреляли отвратительно. Непозволительная роскошь с такой скоростью.

Из винтовки по собственным шансам

Ветреная погода в Антхольце гарантировали сюрпризы. Среди первых номеров было сразу несколько претенденток на награды, но Эберг, Экхофф и Мякяряйнен промахнулись на первом же рубеже. Здорово отработала первую «лёжку» Светлана Миронова и даже захватила лидерство, но вскоре её обошла Рёйселанд. Впрочем, долго радоваться за Свету не пришлось. По дистанции она уступала основным соперницам, а на «стойке» промахнулась дважды. К сожалению, по этому же пути пошла чемпионка мира 2015 года в этой дисциплине Екатерина Юрлова-Перхт, которая после хорошего старта заработала две штрафные минуты на второй стрельбе.



Пока лучшие биатлонистки Кубка мира ошибались, наверху промежуточных протоколов оказались полька Моника Хойниш и немка Ванесса Хинц. Не потеряли шансы на пьедестал Эберг и Рёйселанд, промазавшие по два раза. Хойниш с давлением не совладала и послала мимо цели два последних выстрела, а вот Хинц промахнулась лишь раз и ушла на дистанцию с 17-секундным преимуществом над Рёйселанд. Немке удалось сохранить темп на последнем круге и превзойти результат норвежки.

16 промахов — это катастрофа! Сборная России, да вы куда вообще стреляли? Наша женская команда провела очередную провальную гонку. Все надежды оказались пустыми.

Вирер осчастливила трибуны

Победа Хинц оказалась под угрозой после заключительной стрельбы Доротеи Вирер. Итальянка усложнила себе задачу, по разу промахнувшись на двух первых рубежах, но затем работала чисто и бросила вызов Хинц. Всё решалось буквально на последних метрах, и Доротея благодаря громкой поддержке родных трибун из последних сил «отмолотила» финишную прямую и оказалась выше Ванессы. Переполненный стадион встретил победу Вирер оглушительной овацией.



Россиянки по такой гонке могли быть высоко, но только при хорошей стрельбе. Вместо этого Миронова на последнем рубеже промахнулась ещё два раза, Юрлова-Перхт – один. Провалилась на стрельбище и Лариса Куклина. Отдельные атаки на пьедестал оставшиеся биатлонистки предпринимали, но Вирер, Хинц и Рёселанд потеснить так никто и не смог. Близка к этому была австрийская сенсация Кристина Ридер, но один промах на последней стрельбе лишил её надежды на чудо. Единственной, кому удалось закрыть 20 мишеней из 20, стала Галина Вишневская из Казахстана, однако этого ей хватило лишь для места в топ-10.

Потрясающий камбэк российских биатлонисток. В преследовании они отыграли 80 мест! Скорость, стрельба, настрой – всё это у наших девушек, оказывается, есть. На этом чемпионате мира ещё не всё потеряно?

Снова всё внимание на Логинова

Российские болельщики в конце гонки пристально наблюдали за Ириной Старых, но опытная спортсменка промахивалась, начиная со второго рубежа, а последнюю «стойку» и вовсе завалила. На четверых наши девушки допустили 16 промахов. Учитывая, что и по скорости никого из наших не оказалось в первой десятке, такая стрельба стала приговором.



Всю гонку не покидало ощущение, что если женщины и способны на чудо, то именно здесь и сейчас. Но никакого чуда не произошло, всё осталось на своих местах.