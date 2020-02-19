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Рёйселанд отреагировала на завоевание бронзы чемпионата мира в индивидуальной гонке

Рёйселанд отреагировала на завоевание бронзы чемпионата мира в индивидуальной гонке
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Норвежская биатлонистка Мартё Рёйселанд прокомментировала завоевание бронзы в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце. Золото выиграла итальянка Доротея Вирер, второй стала немка Ванесса Хинц.

«Я очень довольна! Долгие годы индивидуальная гонка не покорялась мне и вот — мой первый пьедестал в данной дисциплине! В этом году было так много промахов в индивидуальных гонках, а здесь 18 из 20 — лучшая стрельба в сезоне. Я долго настраивалась на гонку, хотелось выступить наилучшим образом. Довольна тем, как справилась. Эта бронза для меня на вес золота.

Конечно, семь медалей в семи гонках — это здорово. Я бы с удовольствием выступила и в супермиксте, но решение принимает команда. Если доверят мне, с удовольствием пробегу!» — цитирует Рёйселанд Biathlon.com.ua.

На чемпионате мира 2020 года Марте уже завоевала две золотые и две бронзовые награды.

Вирер прокомментировала победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира
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