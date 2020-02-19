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Миронова оценила выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира

Миронова оценила выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце, где она заняла 22-е место.

«У меня было желание бежать эту гонку. Тренеры приняли правильное решение, поставив меня, потому что после гонки много дней отдыха. Могу быть довольна стрельбой лёжа, но четыре промаха стоя — обидно. Почему не получается стрельба стоя? В пасьюте я допустила один промах стоя, теперь получилось так.

Участие в супермиксте? Это не совсем моя гонка, но я готова соревноваться дальше. Какой этап выберу в эстафете? Второй или третий", — цитирует Миронову сайт «Матч ТВ».

Победительницей гонки стала итальянка Доротея Вирер. Лучшая из россиянок, Екатерина Юрлова-Перхт, продемонстрировала 13-й результат.

Васильев: почему Миронову ставят в гонку, где она выглядит не лучшим образом?
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