Миронова оценила выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце, где она заняла 22-е место.



«У меня было желание бежать эту гонку. Тренеры приняли правильное решение, поставив меня, потому что после гонки много дней отдыха. Могу быть довольна стрельбой лёжа, но четыре промаха стоя — обидно. Почему не получается стрельба стоя? В пасьюте я допустила один промах стоя, теперь получилось так.

Участие в супермиксте? Это не совсем моя гонка, но я готова соревноваться дальше. Какой этап выберу в эстафете? Второй или третий", — цитирует Миронову сайт «Матч ТВ».



Победительницей гонки стала итальянка Доротея Вирер. Лучшая из россиянок, Екатерина Юрлова-Перхт, продемонстрировала 13-й результат.