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Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ, россияне не попали в топ-10

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ, россияне не попали в топ-10
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

На чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась мужская индивидуальная гонка. Её победителем стал француз Мартен Фуркад. Он преодолел дистанцию за 49 минут 43,1 секунды, допустив один промах на огневых рубежах.

Вторым стал норвежец Йоханнес Бё. Он допустил два промаха и уступил Фуркаду 57 секунд. Третий результат показал представитель Австрии Доминик Ландертингер (+1:22,1).

Лучшим из российских биатлонистов стал Никита Поршнев. Он заработал две штрафные минуты и показал 11-й результат, уступив победителю 3 минуты 53,3 секунды.

Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия
Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — +49.43,1 (1 промах)
2. Йоханнес Бё (Норвегия) — +57,0 (2)
3. Доминик Ландертингер (Австрия) — +1.22,1 (1)…
11. Никита Поршнев (Россия) — +3.53,3 (2).

Биатлон. ЧМ-2020. Антхольц, Италия
Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
19 февраля 2020, среда. 16:15 МСК
Идёт
1
Мартен Фуркад
Франция
49:43.1
2
Йоханнес Бё
Норвегия
+57.0
3
Доминик Ландертингер
Австрия
+1:22.1
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