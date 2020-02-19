Фийон Майе показал лучший ход в индивидуальной гонке чемпионата мира. Логинов — пятый

Представитель Франции Кентен Фийон Майе показал лучший ход в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Его чистое время прохождения дистанции составило 44 минуты 21 секунду.



Вторую скорость на дистанции показал соотечественник Фийона Майе, победитель гонки Мартен Фуркад — +16,2 секунды. Третий ход — у представителя Норвегии Йоханнеса Бё — +27,2 секунды.



Быстрейшим из россиян стал Александр Логинов, показавший пятый ход на дистанции. Фийону Майе он проиграл 47,6 секунды.



Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия

Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км. Лыжный ход



1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 44.21,0

2. Мартен Фуркад (Франция) — +16,2

3. Йоханнес Бё (Норвегия) — +27,2…

5. Александр Логинов (Россия) — +47,6

23. Евгений Гараничев (Россия) — +2.28,8…

27. Никита Поршнев (Россия) — +2.48,4…

42. Эдуард Латыпов (Россия) — +3.27,3.

С полным расписанием чемпионата мира в Антхольце можно ознакомиться на «Чемпионате».