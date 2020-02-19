Фуркад выиграл 12-е золото ЧМ в карьере. Больше только у Бьорндалена

Француз Мартен Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия). Для него это 12-е золото ЧМ в карьере. По количеству наград высшей пробы он повторил достижение немки Магдалены Нойнер и норвежца Эмиля Хегле Свендсена.
Больше золотых медалей на чемпионатах мира только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена – он становился победителем чемпионатов мира 20 раз.
Вторым в индивидуальной гонке в Антхольце стал норвежец Йоханнес Бё. Он допустил два промаха и уступил Фуркаду 57 секунд. Третий результат показал представитель Австрии Доминик Ландертингер (+1:22,1).
Лучшим из российских биатлонистов стал Никита Поршнев. Он заработал две штрафные минуты и показал 11-й результат, уступив победителю 3 минуты 53,3 секунды.
- 19 февраля 2020
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