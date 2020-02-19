Фуркад завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте индивидуальных гонок Кубка мира

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачёте индивидуальных гонок по итогам Кубка мира в сезоне-2019/2020.
Сегодня, 19 февраля, Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира в Антхольце (Италия), которая стала заключительной в нынешнем сезоне. На счету 31-летнего француза стало 174 балла.
Вторым в итоговом зачёте индивидуальных гонок занял норвежец Йоханнес Бё (145 очков), третьим – француз Кентен Фийон Майе (120). Лучшим среди россиян стал Александр Логинов (83) он занял итоговое восьмое место. Евгений Гараничев (63) — 15-е, Матвей Елисеев (37) — 26-е, Никита Поршнев (34) — 28-е, Антон Бабиков (27) — 35-е, Кирилл Стрельцов (24) — 37-е, Эдуард Латыпов (17) — 45-е, Дмитрий Малышко (2) — 65-е.
- 19 февраля 2020
-
19:16
-
19:02
-
18:59
-
18:52
-
18:49
-
18:46
-
18:42
-
18:22
-
18:18
-
18:11
-
18:06
-
18:04
-
17:42
-
17:26
-
17:16
-
16:51
-
16:43
-
16:29
-
15:50
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
14:50
-
14:15
-
14:14
-
13:54
-
13:41
-
13:30
-
13:19
-
12:49
-
12:30
-
12:00
-
11:22
-
11:02
-
10:43