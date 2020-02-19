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Фуркад завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте индивидуальных гонок Кубка мира

Фуркад завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте индивидуальных гонок Кубка мира
Биатлон / Кубок мира 0

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачёте индивидуальных гонок по итогам Кубка мира в сезоне-2019/2020.

Сегодня, 19 февраля, Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира в Антхольце (Италия), которая стала заключительной в нынешнем сезоне. На счету 31-летнего француза стало 174 балла.

Вторым в итоговом зачёте индивидуальных гонок занял норвежец Йоханнес Бё (145 очков), третьим – француз Кентен Фийон Майе (120). Лучшим среди россиян стал Александр Логинов (83) он занял итоговое восьмое место. Евгений Гараничев (63) — 15-е, Матвей Елисеев (37) — 26-е, Никита Поршнев (34) — 28-е, Антон Бабиков (27) — 35-е, Кирилл Стрельцов (24) — 37-е, Эдуард Латыпов (17) — 45-е, Дмитрий Малышко (2) — 65-е.

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