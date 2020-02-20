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Ландертингер дал совет Поршневу по выступлению на чемпионате мира

Ландертингер дал совет Поршневу по выступлению на чемпионате мира
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Австрийский биатлонист Доминик Ландертингер раскрыл секрет своего успешного выступления на чемпионате мира в Антхольце (Италия). 31-летний спортсмен завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонкой на 20 км.

«Я думаю, что высокогорье в целом отлично мне подходит, ведь дома в Австрии я живу на высоте около тысячи метров и часто хожу в горные походы. Так что мой организм прекрасно адаптирован к высоте. Что касается моего роста, то здесь тоже нет никаких проблем. Все дело в технике прохождения дистанции.

Какой совет я бы дал Поршневу? На такой трассе, как здесь в Антхольце идеальный вариант для высоких спортсменов — это низкая группировка на спусках, что поможет увеличить скорость на этих отрезках», — цитирует Ландертингера «Матч ТВ».

Напомним, Никита Поршнев показал лучший результат в индивидуальной гонке среди российский спортсменов. При двух промахах в итоговом протоколе он расположился на 11-м месте.

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