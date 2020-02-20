Ландертингер дал совет Поршневу по выступлению на чемпионате мира

Австрийский биатлонист Доминик Ландертингер раскрыл секрет своего успешного выступления на чемпионате мира в Антхольце (Италия). 31-летний спортсмен завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонкой на 20 км.
«Я думаю, что высокогорье в целом отлично мне подходит, ведь дома в Австрии я живу на высоте около тысячи метров и часто хожу в горные походы. Так что мой организм прекрасно адаптирован к высоте. Что касается моего роста, то здесь тоже нет никаких проблем. Все дело в технике прохождения дистанции.
Какой совет я бы дал Поршневу? На такой трассе, как здесь в Антхольце идеальный вариант для высоких спортсменов — это низкая группировка на спусках, что поможет увеличить скорость на этих отрезках», — цитирует Ландертингера «Матч ТВ».
Напомним, Никита Поршнев показал лучший результат в индивидуальной гонке среди российский спортсменов. При двух промахах в итоговом протоколе он расположился на 11-м месте.
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